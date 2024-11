Kamala aparece na frente de Trump em pesquisa em Iowa Aclr|Do canal Record News no YouTube 03/11/2024 - 13h16 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A candidata democrata e atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, apareceu na frente de Donald Trump nas pesquisas no estado do Iowa. Os dados são da nova pesquisa feita pela Des Moines Register em parceria com Mediacom Iowa. O resultado mostra Harris à frente de Trump por 47% a 44% no estado.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.