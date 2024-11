K-pop, doramas e novelas turcas: cultura ‘gringa’ cai no gosto dos brasileiros Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 26/10/2024 - 14h20 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h15 ) twitter

A influência da cultura estrangeira está mais forte do que nunca aqui no Brasil. O Balanço Geral conheceu pessoas que apreciam uma música pop coreana (o k-pop), fãs do dorama e, claro de novela turca, como é o caso da trama Força de Mulher, exibida aqui na Record.

