Justiça revoga prisão de prefeitos catarinenses envolvidos em desvio de verbas públicas
04/12/2024 - 09h33 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h14 )

A Justiça revogou as medidas cautelares de quatro prefeitos catarinenses, presos na Operação Fundraising, que investiga o desvio de verbas públicas. Três dos prefeitos são da região Oeste do estado. A decisão permite que os prefeitos retomem suas funções públicas, apesar das acusações de envolvimento no esquema de corrupção. Detalhes da decisão com o repórter Geovan Petry.

