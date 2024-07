Justiça revoga pedido de prisão de Nino Abravanel por assassinato

Justiça revoga pedido de prisão de Nino Abravanel por assassinato Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 19/07/2024 - 07h53 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h26 ) ‌



O pedido de prisão de Nino Abravanel por assassinato foi revogado e o influenciador comemorou decisão da justiça. A equipa do 'Cidade Alerta' ficou cara a cara com Nino e o irmão na chegada deles ao fórum. Eles e mais três amigos são apontados pela investigação como autores do assassinato de Tarcísio, o homem que espancou o avô do influenciador até à morte. De acordo com a decisão do Ministério Público, os acusados são primários, constituíram defensores e não ofereceriam ameaça ao curso do processo.

