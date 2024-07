Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

O prefeito afastado de Urussanga voltou à prisão em regime fechado após uma decisão judicial que revogou sua pena anterior. O chefe do executivo foi preso em abril durante uma operação de combate à corrupção. A repórter Rachel Schneider traz as atualizações ao vivo de Criciúma, detalhando os desdobramentos do caso e a decisão recente que alterou o regime de prisão do prefeito.

