Justiça nega soltura de motorista da Porsche Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/09/2024 - 17h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A justiça negou mais uma vez o pedido de soltura do empresário. Os advogados de Fernando Sastre Filho entraram com o pedido de habeas corpus alegando existência de um fato novo, já que o motorista passou por audiência de instrução e agora restam apenas as alegações finais. Os advogados também sustentaram que o condutor não teria agido com intenção indireta de causar o crime e que apenas medidas cautelares seriam suficientes. Mas o desembargador João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça da São Paulo, argumentou que a causa do crime não foi apenas a embriaguez, mas também o excesso de velocidade e decidiu negar a solicitação.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.