Justiça mantém prisão do criador do Telegram Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/08/2024 - 17h45 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A justiça francesa decidiu manter a prisão do fundador e presidente do aplicativo de mensagens Telegram. O bilionário russo Pavel Durov foi detido após desembarcar no país nesse fim de semana. Havia uma ordem judicial contra ele, emitida com base em uma investigação preliminar sobre a falta de moderação dos conteúdos divulgados dentro do aplicativo.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.