Justiça mantém prisão de mulher que ateou fogo no marido, em Ituverava
26/07/2024 - 15h16 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h35 )



A mulher que ateou fogo no marido em Ituverava teve a prisão preventiva mantida após audiência de custódia. A família relatou que o casal tinha uma relação conturbada e que não era a primeira vez que a mulher agia com violência. O filho da vítima falou sobre a recuperação do pai e a difícil situação familiar.

*Reportagem exibida em 25/07/2024.

