Justiça mantém 21 torcedores do Peñarol presos no Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de determinou a conversão da prisão em flagrante para preventiva de 21 torcedores do Peñarol. Os seguidores do time uruguaio estavam na capital fluminense para jogo contra o Botafogo, pela Libertadores, e se envolveram em crimes nas cidades. A confusão ocorreu na manhã de quarta-feira e incluiu saques a comerciantes locais e danos a veículos estacionados nas proximidades. No total, cerca de 280 torcedores foram detidos e 22 permanecem presos preventivamente. Os demais foram escoltados pela polícia para fora do estado. Um único indivíduo foi liberado após as audiências.

