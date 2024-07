Justiça manda prender Renato Duque, ex-diretor da Petrobras Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/07/2024 - 19h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Justiça Federal de Curitiba (PR) determinou nesta quinta-feira (18) a prisão do ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque por crimes investigados pela Operação Lava Jato. As penas somam 98 anos, 11 meses e 25 dias por corrupção e lavagem de dinheiro. Duque foi condenado por receber propina de um empresário para efetivar contrato com a Petrobras para a instalação do gasoduto submarino de interligação de campos petrolíferos com a estatal.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.