Justiça libera prefeitos que foram presos em operação que investiga desvio de verbas públicas
19/07/2024 - 08h04 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h22 )



Os quatro prefeitos que foram presos em uma operação investigando desvio de verbas no setor público foram soltos pela Justiça. No entanto, eles ainda precisam cumprir medidas cautelares impostas pelo tribunal. O repórter Lucas Polak traz mais informações ao vivo de Chapecó, explicando as condições de soltura e as próximas etapas do processo. A Operação Fundraising continua em andamento, destacando a importância da transparência e responsabilidade na administração pública.

