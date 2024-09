Justiça libera pais de bebê morta em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/09/2024 - 11h58 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h46 ) ‌



Os pais de Anna Alice, a bebê de um ano que faleceu após ser agredida pela babá, foram soltos nesta quarta-feira (04) em Uberlândia. A decisão foi tomada pela 4ª Vara Criminal da comarca, que entendeu não haver flagrante que justificasse a prisão. O casal, que havia sido preso preventivamente no dia 30 de agosto, está agora respondendo em liberdade, embora ainda seja indiciado por homicídio qualificado devido à responsabilidade legal sobre a criança.

Anna Alice chegou à unidade de saúde com vários hematomas pelo corpo. Inicialmente, os pais relataram que a bebê teria caído devido a uma negligência da babá, uma adolescente de 17 anos. No entanto, a análise do Instituto Médico Legal (IML) revelou que os hematomas indicavam agressões ocorridas em datas anteriores. A investigação da Polícia Civil confirmou que a bebê foi vítima de maus-tratos sistemáticos. A babá, que confessou as agressões, foi apreendida e é a principal suspeita do crime.

‌



