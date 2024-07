Justiça investiga se parentes de motorista da Porsche retiraram garrafas de veículo após acidente

Alto contraste

A+

A-

Novas informações sobre caso do jovem que dirigia a Porsche envolvida no acidente fatal com um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo. A polícia abriu inquérito para investigar uma possível fraude processual por parte da família do motorista da Porsche. Testemunhas relataram que familiares de Fernando Sartre Filho teriam adulterado o local do acidente ao retirar garrafas de vidro do veículo antes da chegada das autoridades. A colisão no final de março resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.