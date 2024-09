Justiça Eleitoral de SC ajusta processos a um mês das eleições municipais Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/09/2024 - 19h27 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h19 ) ‌



Com a proximidade do primeiro turno das eleições municipais, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina está concentrada na análise de processos e na realização dos últimos ajustes antes do pleito. A menos de um mês das eleições, candidatos estão intensificando suas campanhas para conquistar votos, enquanto a Justiça se prepara para garantir a lisura e a eficiência do processo eleitoral.

