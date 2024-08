Justiça dos EUA diz que Google violou lei por monopólio em buscas Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/08/2024 - 18h15 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h10 ) ‌



A justiça federal dos Estados Unidos decidiu que o google se envolveu em práticas ilegais para manter o monopólio da ferramenta de buscas da empresa. Uma das maneiras que o Google usou para manter a posição dominante no mercado foi pagar bilhões de dólares para empresas como a Apple, que assim facilitavam o acesso ao buscador em seus computadores e smartphones. A justiça não determinou ainda a punição da gigante de tecnologia, que pode até ser obrigada a vender parte da empresa. A Alphabet, dona do Google, negou as acusações de concorrência desleal e pode recorrer.

