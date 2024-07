Justiça do RS condena Luciano Hang por injúria e difamação Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/07/2024 - 21h10 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h03 ) ‌



A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, por injúria e difamação contra o arquiteto Humberto Hickel. A pena estabelecida inicialmente foi de um ano e quatro meses de prisão em regime fechado, mais quatro meses de detenção em regime aberto. No entanto, as medidas foram substituídas pela prestação de serviços comunitários e pagamento de indenização de R$ 36 mil.

