Justiça determina que jogador Dudu divida património de milhões com a ex mulher

Justiça determina que jogador Dudu divida património de milhões com a ex mulher Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 25/07/2024 - 06h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A discussão entre o jogador do Palmeiras Dudu e a ex-mulher pelo património estimado em R$40 milhões tem mais um capítulo. A Justiça determinou a partilha em partes iguais para os dois. O 'Domingo Espetacular' ouviu em exclusivo Mallu Ohana, ex-companheira do jogador com o maior salário do futebol brasileiro. Ela conta detalhes de como está a enfrentar este momento tão difícil.

#recordeuropa #Dudu #domingoespetacular

---

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.