Justiça determina que DNIT deve indenizar família de idoso morto na BR-365 | Cidade Alerta Minas

A indenização de R$120 mil reais ainda é uma esperança para Dona Valdina, de 75 anos, que passou 30 horas ao lado do corpo do marido após um trágico acidente. Ela e seu companheiro sofreram um grave acidente na BR-365, em São Gonçalo do Abaeté, em 2022, quando o carro em que estavam caiu em uma ribanceira. Milton da Silva Amorim, então com 74 anos, faleceu no local, deixando uma dor irreparável em sua esposa.

A justiça determinou que o acidente foi causado por um buraco na pista, responsabilizando o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) pelo ocorrido. Em decorrência disso, a família entrou com um processo contra a autarquia, buscando justiça e uma compensação financeira pela perda irreparável. O tribunal inicialmente decidiu que o DNIT deveria pagar uma indenização de R$120 mil reais à família de Milton.

No entanto, o DNIT recorreu da decisão, prolongando ainda mais o sofrimento de Dona Valdina. O caso continua em andamento, e a família aguarda ansiosamente uma resolução que possa trazer um pouco de conforto e justiça por meio da indenização devida pela tragédia que abalou suas vidas.

