Justiça de Penha determina prisão de corretor envolvido em golpes 25/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h17)

A justiça decretou a prisão do corretor de imóveis suspeito de aplicar golpes em mais de 40 famílias da cidade de Penha. O caso, que já foi destaque no SC no Ar, gerou revolta e preocupação na comunidade. Acompanhe a atualização completa da situação com a repórter Juliana Senne, que traz os detalhes mais recentes sobre o desfecho desse crime que afetou muitas pessoas em busca do sonho da casa própria.

