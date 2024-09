Justiça converte prisão de autor da morte de sargento em Criciúma para preventiva Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 08h44 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h25 ) ‌



A Justiça converteu a prisão do homem acusado de assassinar um sargento da Polícia Militar em Criciúma, na última terça-feira (03), para preventiva. O crime chocou a cidade, e o acusado, que foi detido logo após o ocorrido, agora ficará preso por tempo indeterminado enquanto as investigações seguem. A decisão foi tomada para garantir o andamento do processo e evitar riscos à ordem pública. As autoridades reforçaram a importância do combate à violência contra forças de segurança. Acompanhe os detalhes desse caso.

