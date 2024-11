Justiça condena dupla por assassinato de jovem em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/11/2024 - 07h32 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h47 ) twitter

Dois homens foram condenados a penas superiores a 22 anos de prisão pelo envolvimento no homicídio de Guilherme Eduardo Fonseca, de 20 anos, conhecido como "Patinho", em Patos de Minas. O julgamento ocorreu nove meses após o crime, que aconteceu em 3 de fevereiro deste ano no bairro Caramuru. As condenações incluem os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor. Um dos réus foi sentenciado a 23 anos, 4 meses e 10 dias de prisão, enquanto o outro recebeu pena de 22 anos. A defesa já anunciou que vai recorrer da decisão, alegando que ela foi contrária às provas dos autos.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Na ocasião, a vítima foi atacada pelas costas próximo a um disk-bebidas. Mesmo ferido, Guilherme tentou fugir e chegou a pular o muro de uma casa para se esconder, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de ser socorrido.

Além dos dois condenados, outros dois homens, de 33 e 49 anos, também foram indiciados pela Polícia Civil no inquérito. Eles ainda não foram julgados. O caso segue sendo acompanhado, enquanto a condenação dos dois primeiros réus representa um desfecho parcial para o crime que chocou a comunidade local.

