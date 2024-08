Justiça condena 16 pessoas envolvidas em esquema de fura-fila em consultas e cirurgias no SUS Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 09h24 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h46 ) ‌



A Justiça condenou 16 pessoas envolvidas em um esquema de fura-fila do SUS no Oeste de Santa Catarina. Essas pessoas foram responsabilizadas por priorizar atendimentos e procedimentos médicos de forma ilegal, desviando consultas e cirurgias para beneficiar a si mesmas ou terceiros. O caso veio à tona após uma investigação detalhada que revelou a extensão do esquema. O repórter Geovan Petry traz ao vivo todos os detalhes sobre as condenações e o impacto dessa decisão para o sistema de saúde público. Acompanhe a cobertura completa para entender melhor como a Justiça lidou com esta fraude no SUS.

