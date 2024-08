Justiça concede prazo de 90 dias para reformas na antiga Rodoviária de Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/08/2024 - 10h18 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h25 ) ‌



A Justiça determinou um prazo de 90 dias para que a Prefeitura de Florianópolis e a Associação de Comerciantes realizem as necessárias reformas na antiga rodoviária da cidade. As adequações visam melhorar as condições do prédio e atender às normas estabelecidas.

