Justiça aceita denúncia contra suspeito de lotear ilegalmente 500 metros quadrados na capital Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 08h28 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O empresário investigado por lotear ilegalmente cerca de 500 mil metros quadrados no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis, se tornou réu em uma ação movida pelo Ministério Público. De acordo com a denúncia, o suspeito liderava um grupo que construía e vendia imóveis de forma irregular, totalizando mais de 320 propriedades envolvidas no esquema. O Ministério Público aponta crimes como danos à Mata Atlântica, descumprimento da legislação ambiental, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. O caso foi descoberto na Operação Acapulco, deflagrada no mês passado. A defesa do empresário ainda não se manifestou.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.