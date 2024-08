Justiça absolve Neymar pela construção de lago artificial Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/08/2024 - 18h45 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Justiça do Rio de Janeiro absolveu o jogador Neymar do pagamento de uma multa de R$ 16 milhões pela construção de um lago artificial em uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela desembargadora Adriana Ramos de Mello, que alegou que as penas eram desproporcionais.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.