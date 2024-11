Justiça absolve acusado em caso de duplo assassinato em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/11/2024 - 13h53 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h46 ) twitter

Um dos acusados de envolvimento nas mortes de Anderson Vinícius de Souza Silva e Cristiane Gomes, ocorridas em novembro de 2020, foi absolvido pela justiça. Thiago Henrique Ferreira Rocha havia sido indiciado pela morte de Anderson, mas sua defesa, representada pelo advogado Adriano Parreira, argumentou que ele não estava envolvido no crime. A investigação inicial começou após o desaparecimento de Maria Tereza Cunha Rocha, ex-mulher de Anderson, cujo corpo foi encontrado enterrado próximo à rodovia Neuza Rezende, em Uberlândia, cerca de dez dias depois de seu desaparecimento.

Após a descoberta do corpo de Maria Tereza, os filhos mais velhos dela suspeitaram que Anderson tivesse ligação com o crime e buscaram vingança, envolvendo o proprietário de um bar com quem Anderson possuía desavenças. Anderson e Cristiane, com quem ele estava iniciando um relacionamento, foram ao bar, onde ambos foram mortos – Cristiane para evitar que denunciasse os envolvidos. O caso teve confissões dos principais suspeitos, mas a defesa de Thiago conseguiu demonstrar sua inocência, levando à sua absolvição.

