Juros do cartão de crédito disparam e atingem o maior patamar do ano | Jornal Paranaíba
30/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h58 )



Segundo o Banco Central, os juros do cartão de crédito alcançaram o maior patamar do ano, refletindo um aumento significativo no custo do crédito. Em contraste, a taxa do cheque especial, que é a segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado, desacelerou e está em 127,8% ao ano.

A elevação nos juros do cartão de crédito implica que uma dívida de R$ 800, se não quitada no prazo, pode crescer para R$ 4.258,40 ao longo de um ano. Em dezembro passado, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu um teto de 100% para os juros do rotativo, aplicável às dívidas contraídas a partir de janeiro, limitando a um máximo de R$ 400 para uma dívida de R$ 200. Em contraste, o crédito consignado, que é descontado diretamente da folha de pagamento, mantém uma taxa de 23,2% ao ano.

