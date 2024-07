Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Paulo Alceu: "o que vem ocorrendo no Brasil, de um tempo pra cá, não está concentrado na garantia da democracia, como querem fazer crer. Pelo contrário, estão aviltando um regime político e de governo, que evidencia as liberdades e garantias do cidadão. O cidadão mais garantido por aqui no âmbito da Suprema Corte é o envolvido em corrupção, com perdões e anulações".

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.