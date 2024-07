Aclr |Do canal Canta Comigo no YouTube

Jurados do Canta Comigo homenageiam Canisso

Canisso, baixista do Raimundos, morreu no dia 13 de março de 2023. Os jurados do Canta Comigo homenagearam o baixista brasileiro cantando “Mulher De Fases”, canção de Raimundos.

