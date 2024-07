Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Juntos pelo Rio Grande: Empreendedores exemplos que inspiram no RS

Na edição de hoje do quadro “Empreendedorismo: exemplos que inspiram no RS”, Simone Santos recebe o diretor do Laboratório Saúde, Thômaz Nunnenkamp.

