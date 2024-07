Juno vai ao festival de dança para saber o que faz os participantes chutarem o balde Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/07/2024 - 14h55 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h44 ) ‌



Juno está no Festival de Dança de Joinville para descobrir o que leva os participantes a "chutarem o balde". O maior festival de dança do mundo atrai milhares de dançarinos, coreógrafos e entusiastas, mas o que exatamente motiva esses artistas a se libertarem e se entregarem de corpo e alma ao evento? Acompanhe as entrevistas, os bastidores e os depoimentos emocionantes que revelam as razões por trás dessa expressão de liberdade e paixão pela dança. Juno investiga e traz todas as informações diretamente do festival que movimenta Joinville.

