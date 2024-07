Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Juno César: a história por trás do apresentador da Tribuna do Povo

Juno César, o carismático apresentador da Tribuna do Povo, tem uma trajetória inspiradora que o levou aos holofotes da televisão. Neste episódio especial de "Café com o Ver Mais", mergulhamos na vida pessoal e profissional de Juno César. Desde seus primeiros passos na comunicação até os momentos marcantes de sua carreira na Tribuna do Povo, explore conosco os desafios superados e os sucessos conquistados. Descubra como Juno César se tornou uma figura tão admirada e respeitada no cenário televisivo de Santa Catarina.

