Junno Andrade e Bianca Rinaldi estreiam peça sobre as fases do casamento na Grande São Paulo

A comédia "Casa, Comida e Alma Lavada" está em cartaz na Grande São Paulo. A peça é protagonizada pelos atores Junno Andrade e Bianca Rinaldi. O enredo explora diversas fases dos relacionamentos ao longo do tempo. Os personagens Tânia Mara e Luiz Alberto enfrentam situações cotidianas que refletem a dinâmica de um casal. A trama inclui momentos de empolgação no início do namoro que se transformam após o casamento. A estreia da peça ocorre neste sábado (10), às 20 horas no teatro Paulo Machado de Carvalho em São Caetano do Sul.

