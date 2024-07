Julinho Casares mostra os bastidores do parque da Grande SP que oferece uma imersão no mundo animal Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/07/2024 - 14h09 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h54 ) ‌



Julinho Casares leva o público do Hoje em Dia para conhecer como funciona o parque da Grande São Paulo que proporciona uma verdadeira imersão no mundo animal, com diversas espécies de todos os lugares do mundo. Julinho tem acesso à alimentação dos bichos e mostra ainda como é feita a manutenção do ambiente de cada espécie.

