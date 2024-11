Juliano Mandelli é eleito presidente da OAB SC com 63,39% dos votos Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/11/2024 - 22h03 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h15 ) twitter

Juliano Mandelli foi eleito o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Santa Catarina, com 63,39% dos votos válidos, em uma vitória expressiva nas eleições da instituição. A eleição, que reflete a confiança dos advogados do estado, marca um novo capítulo na gestão da OAB-SC. O repórter Paulo Metling traz detalhes da eleição e entrevista com o novo presidente eleito, sobre suas propostas e desafios à frente da OAB-SC.

