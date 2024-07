Julian Assange faz acordo com os EUA e deixa prisão

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, recuperou a liberdade depois de um acordo com a justiça dos Estados Unidos. Ele se declarou culpado, o que permitiu a libertação dele após vários anos de dentenção, no Reino Unido. Segundo o acordo, Assange vai comparecer a um tribunal federal nas Ilhas Marianas, um território americano no pacífico, onde deve se declarar culpado de "conspiração para obter e disseminar informações de defesa nacional".

