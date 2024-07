Julho Amarelo: mês de conscientização sobre hepatites virais Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 20/07/2024 - 15h10 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Falamos de saúde: julho é o mês da campanha “Julho Amarelo", de luta contra as hepatites virais. Essa campanha é para conscientizar e reforçar as ações de prevenção e controle da doença. A escolha da cor amarela está ligada a um dos sintomas característicos da hepatite – pele e olhos amarelados. No próximo dia 28 de julho, é celebrado o Dia Mundial da Luta Contra Hepatites Virais. Rosamar Rezende, médica hepatologista do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, traz mais detalhes da campanha.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.