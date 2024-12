Julgamento do suspeito de ter matado o empresário Renato Maciel, em Campos, foi adiado Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 05/12/2024 - 17h37 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h28 ) twitter

O julgamento do suspeito de ter matado o empresário Renato Maciel foi adiado. O motivo foi uma manifestação do Ministério Público do Estado do Rio.

