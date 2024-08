Julgamento de homem que atacou creche em Blumenau (SC) começa nesta quinta (29) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 29/08/2024 - 13h45 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h15 ) ‌



Na manhã desta quinta (29), começou o julgamento do homem acusado de atacar uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, em 2023. Quatro crianças morreram e cinco ficaram feridas. Sete jurados compõem o tribunal do júri. O homem invadiu a creche com uma machadinha enquanto as crianças estavam no pátio.

