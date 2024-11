Julgamento de homem acusado de tentar matar o enteado de 6 anos acontece em Araguari Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 13h51 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h44 ) twitter

O julgamento do homem acusado de tentativa de homicídio contra o enteado de seis anos ocorreu hoje no Fórum de Araguari, com início às 10h. O crime aconteceu em outubro de 2023, no bairro Goiás, quando o homem, atualmente com 30 anos, foi preso e teria atacado a criança como forma de castigo após um incidente escolar.

Usando um pedaço de madeira, ele desferiu golpes na cabeça e na perna do menino, causando fratura na perna e traumatismo craniano. A criança foi socorrida e se recuperou no hospital.

De acordo com o inquérito, o crime foi motivado por um motivo fútil e foi realizado de maneira que dificultou a defesa do menino, atacado de surpresa. No júri, ainda serão ouvidas três testemunhas, além da própria vítima.

