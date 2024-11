Julgamento de envolvido na morte de manicure começa hoje | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 14h25 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h07 ) twitter

Após quatro anos do crime, acontece hoje o julgamento de Thiago Henrique, acusado de envolvimento no assassinato de Cristiane Gomes, ocorrido em 2020, em Uberlândia. Cristiane, uma manicure, desapareceu após sair com um homem que havia conhecido dias antes. Segundo as investigações, Thiago seria um dos executores do crime, estando de prontidão em um carro nas proximidades do local, aguardando o momento de agir.

O objetivo inicial seria assassinar Anderson, alvo principal, que teria matado a mãe de Thiago dias antes, motivando uma vingança planejada. Contudo, Cristiane estava no local e foi morta para que não houvesse testemunhas. Ela teria tentado se esconder no banheiro, mas não escapou dos agressores. Ao todo, seis pessoas foram denunciadas pela participação nesse homicídio brutal. O júri está previsto para começar hoje, às 13h.

