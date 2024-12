Julgamento de casal acusado de matar menina de três anos acontece nesta terça-feira em Indaial Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/12/2024 - 11h14 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h37 ) twitter

Nesta terça-feira, 03 de dezembro, em Indaial, será realizado o julgamento do casal acusado de matar uma menina de três anos, crime ocorrido em março deste ano. A mãe e o padrasto são acusados de maltratar e assassinar a criança, e o caso promete gerar grande repercussão. O repórter Pedro Mariano está acompanhando o júri ao vivo, trazendo todas as informações sobre o andamento do julgamento e as provas apresentadas. A matéria detalha o caso, com foco nas acusações, testemunhos e desdobramentos no tribunal.

