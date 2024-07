Julgamento de Alec Baldwin é anulado por falta de provas

Aclr |Do canal Record News no YouTube

‌



A+

A-

Nos Estados Unidos, o julgamento do ator Alec Baldwin foi anulado por falta de provas, o réu deixou o tribunal sem fazer comentários. O ator era acusado de matar a diretora de fotografia Halyna Hutchins, em 2021, com um tiro num ensaio do filme Rust, uma integrante da equipe técnica do longa colocou uma munição real na arma por engano.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.