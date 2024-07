Julgamento de agente penitenciário termina com condenação por homicídio | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/07/2024 - 13h39 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tiago Lucas Ferreira, agente penitenciário de 44 anos, foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto pela morte de Rafael Marques de Oliveira, adolescente de 16 anos, em Uberlândia. O crime ocorreu na noite de 31 de dezembro de 2010, quando a vítima e outros adolescentes soltavam fogos de artifício perto do Presídio Professor Jacy de Assis.

Segundo a acusação, Tiago atirou contra o grupo de adolescentes de dentro da guarita do presídio, utilizando sua arma pessoal. A bala atingiu Rafael no abdômen, causando hemorragia interna e morte instantânea. A defesa do réu alegou que o disparo foi acidental, mas as provas apresentadas durante o julgamento, incluindo depoimentos de testemunhas e a perícia do local, apontaram para o contrário.

O julgamento, que aconteceu na Sala 1 do Fórum de Uberlândia, reuniu três mulheres e quatro homens no júri popular. Ao longo do dia, seis testemunhas foram ouvidas, incluindo agentes penitenciários, um policial militar reformado e um investigador da Polícia Civil.

Os depoimentos revelaram detalhes do crime e da investigação. Um dos agentes penitenciários afirmou que o protocolo de segurança do presídio determinava a tentativa de diálogo e medidas não letais antes do uso de arma de fogo, o que não teria acontecido no caso. Já o investigador da Polícia Civil destacou que, durante toda a investigação, apenas o nome de Tiago foi apontado como autor do disparo e que, dias após o crime, o agente registrou o furto de sua arma particular em Goiás.

Publicidade

A perícia confirmou que o tiro que matou Rafael foi disparado por um revólver calibre 38, mas a arma nunca foi encontrada. Apesar da ausência da arma, as demais provas e depoimentos foram suficientes para convencer o júri popular da culpabilidade de Tiago Lucas Ferreira.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=lFSKn7e1Jxk

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=B8v0eSd4_pI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tzTo0TVLkbw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #julgamento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.