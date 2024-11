Julgamento de acusado pela morte de Leila Ribeiro acontece em Canoinhas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 24/10/2024 - 15h24 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na Tribuna do Povo, a triste história da morte de Leila Ribeiro Domingues Maciel, de 23 anos, volta à tona com a notícia do julgamento do homem acusado de seu assassinato. Durante a investigação, o acusado confessou o crime, alegando que agiu em legítima defesa. Agora, o caso será analisado pela justiça em Canoinhas. O repórter Leonardo Carriel traz todas as informações sobre esse julgamento, os detalhes do caso e o que pode significar para a família de Leila e a comunidade. Acompanhe essa cobertura e fique por dentro dos desdobramentos deste caso que comoveu a região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.