Julgamento crucial pode impactar manutenção da Ponte Colombo Salles
19/08/2024 - 17h32 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h27 )



Nesta terça-feira (20), será realizado o julgamento de um recurso do Governo do Estado de Santa Catarina que busca a ampliação do prazo para contratar a empresa responsável pela manutenção da Ponte Colombo Salles, um dos principais acessos à capital, Florianópolis. A decisão é aguardada com grande expectativa, pois pode impactar diretamente a mobilidade e a infraestrutura da cidade. Acompanhe mais informações com a repórter Daniela Ceccon.

