Juiz é afastado por suspeita de venda de sentenças em Goiás
14/08/2024 - 12h04 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h53 )



Um juiz foi afastado do cargo e está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele é suspeito de vender sentenças. Além desse magistrado, advogados também estão sendo investigados. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Goiânia e Silvânia. A operação da Polícia Civil e do Ministério Público de Goiás investiga a suposta venda de sentenças no Fórum de Silvânia.

