Juiz decide hoje se anula condenação de Donald Trump

Um juiz deve decidir hoje se anula a condenação de donald trump no caso de fraude contábil. O presidente eleito foi condenado em maio por ocultar um pagamento de US$ 130 mil para comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos em 2016. O suborno teria acontecido para evitar que a atriz revelasse um caso extraconjugal com trump e prejudicasse a campanha eleitoral dele naquele ano. A decisão foi unânime e Trump foi declarado culpado em todas as 34 acusações. Agora, o juiz que presidiu o julgamento deve decidir se anula o veredito e convoca um novo julgamento, ou se descarta totalmente as acusações. Para comentar mais sobre esse caso, conversamos com Lier Ferreira, professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do Ibmec-RJ.

