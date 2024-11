Judocas premiados: atletas do projeto do SESC ganham medalha em SC Aclr|Do canal Record RS no YouTube 08/11/2024 - 13h21 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h29 ) twitter

Alunos do projeto social do SESC Protásio, de Porto Alegre, representaram o estado em um evento interestadual de judô em São José, Santa Catarina. A competição reuniu mais de 2 mil judocas dos estados da região sul do Brasil e de São Paulo. Eles trouxeram medalha de ouro.

