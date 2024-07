Ju e Manga escolhem Daniel e Mariana para dormir na sala

Aclr |Do canal Power Couple Brasil no YouTube

Casal Power da semana, Ju Valcézia e Ricarddo Manga ficaram responsáveis por dividir os casais nos quartos. Depois de passar duas semanas no quarto Power, Daniel Saullo e Mariana Felício foram escolhidos por Manga e Ju para dormir com zero conforto, na sala.

O casal decidiu deixar Nicole Bahls e Marcelo Bimbi em uma das suítes com a justificativa de que eles viveram momentos de tensão na DR.

Com o menor saldo do ciclo, André e Drika Marinho ficaram com o Perrengue.

